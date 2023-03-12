У Німеччині охоронець готелю побив українського воїна, який приїхав на реабілітацію після поранення
У німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю побив українського військового. Він перебував на реабілітації після поранення.
Про це повідомляє "Новинарня".
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Деталі
Українець зайшов у готельний бар у формі ЗСУ. Це не сподобалося охороннику.
У Facebook-групі "Українці у Франкфурті-на-Майні" розповіли, що конфлікт стався в готелі Roomers. Охоронцем, який побив українця, був чеченець.
Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк підтвердив інформацію. Він наголосив, що консульство надасть потерпілому юридичну та іншу допомогу.
"За нашою інформацією, у п’ятницю увечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю після відвідання. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина — перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт", — розповів Костюк.
Він повідомив, що детальну інформацію поліція надасть з понеділка, а українця чекає операція.
"Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката", — додав Костюк.
Наразі консульство з’ясовує всі норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.
За попередньою інформацією Костюка, у Німеччини для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл.
Нагадаємо, в одній із військових частин на Житомирщині, офіцер побив ногами строковика, бо той буцімто був на підпитку. У військовому керівництві заявили, що усі винні обов'язково будуть покарані.