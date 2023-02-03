На западе Германии поезд сбил двоих детей, один несовершеннолетний погиб

В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие
В немецком городе Реклингхаузен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) грузовой поезд сбил двоих детей. Как они оказались на путях, пока неизвестно.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Трагедия в Германии
В западногерманском городе Реклингхаузен произошла железнодорожная катастрофа с участием детей.
Двое несовершеннолетних попали под грузовой поезд. Он протянул их по пути после столкновения несколько сотен метров.
Десятилетний ребенок погиб на месте, другой участник смерти, которому исполнилось девять, получил тяжелые травмы, сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.
Реакция властей
На место происшествия прибыл министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Реул.
В комментарии для СМИ он выразил соболезнования семьям пострадавших детей.
"Это ужасно. Дети, поезд и в таком молодом возрасте, то, что здесь произошло - это просто ужасно. Можно только надеяться, что родители будут иметь силы преодолеть это большое горе", — отметил Реул.
Причины трагического инцидента пока неизвестны, но полиция уже занялась расследованием смерти на железной дороге.
Движение на железной дороге временно ограничено. Также на время были закрыты прилегающие к территории, где произошла трагедия, дороги.
Напомним, прошлой зимой подобные случаи часто случались и в Украине, к тому же не только с детьми.
Так, в Киевской области поезд сбил парня, переходившего железнодорожный путь в неустановленном месте. Событие случилось на станции "Мотовиловка".
А в Одесской области грузовой поезд сбил мужчину в поселке городского типа Великодолинское. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом нижней челюсти.
Фото: Tagesschau