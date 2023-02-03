На заході Німеччини поїзд збив двох дітей, один неповнолітній загинув

Вантажний поїзд убив одну дитину і покалічив іншу

У німецькому місті Реклінггаузен (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) вантажний поїзд збив двох дітей. Як вони опинилися на колії, поки що невідомо.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Трагедія у Німеччині

У західнонімецькому місті Реклінггаузен сталася залізнична катастрофа за участі дітей.

Двоє неповнолітніх потрапили під вантажний поїзд. Він протягнув їх по колії після зіткнення кілька сотень метрів.

Десятирічна дитина загинула на місці, інший учасник смертельної пригоди, якому виповнилося дев’ять, отримав важкі травми, зараз лікарі борються за життя постраждалого.

Реакція влади

На місце події прибув міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія Герберт Реул.

В коментарі для ЗМІ він висловив співчуття сім’ям постраждалих дітей.

"Це жахливо. Діти, потяг і в такому молодому віці, те, що тут сталося — це просто жахливо. Можна тільки сподіватися, що батьки матимуть сили подолати це велике горе", — зазначив Реул.

Причини трагічного інциденту поки що невідомі, але поліція уже зайнялася розслідуванням смерті на залізниці.

Рух на залізниці тимчасово обмежений. Також на деякий час були закриті прилеглі до території, де сталася трагедія, дороги.

Нагадаємо, минулої зими подібні випадки часто траплялися і в Україні, до того ж, не тільки з дітьми.

Так, у Київській області поїзд збив хлопця, який переходив залізничну колію у невстановленому місці. Подія трапилася на станції "Мотовилівка".

А у Одеській області вантажний потяг збив чоловіка у селищі міського типу Великодолинське. Постраждалого госпіталізували із черепно-мозковою травмою, струсом мозку та переломом нижньої щелепи.

Фото: Tagesschau