В Германии рассказали, когда определятся с истребителями для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: DW

Правительство Германии, которое является одним из первых выступлений за передачу истребителей F-16 для Украины, может изменить свое мнение относительно позиции этого вопроса. Причины столь резкого изменения позиции пока неизвестны.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает DW.

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Позиция Германии по передаче истребителей для Украины

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", — сказал Писториус.

Однако относительно отправки дальнобойных крылатых ракет Taurus без изменений Германия этого делать не планирует.

"На этот момент нет. И мы на самом деле не думаем делать этого", — сказал он.

Напомним, Украина официально обратилась в Германию с просьбой о поставке крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны уже поступил в страну.

Также мы писали, что эксперт по вопросам обороны депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Украине необходима помощь в защите.