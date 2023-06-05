У Німеччині розповіли, коли визначаться щодо винищувачів для України
Уряд Німеччини, який один із перших виступи за передачу винищувачів F-16 для України, може змінити свою думку щодо позиції цього питання. Причини такої різкої зміни позиції поки невідомі.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає DW.
Позиція Німеччини щодо передачі винищувачів для України
"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", — сказав Пісторіус.
Однак щодо відправлення далекобійних крилатих ракет Taurus без змін — Німеччина цього робити не планує.
"На цю мить ні. І ми насправді не думаємо робити цього", — сказав він.
Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.
Також ми писали, що експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.