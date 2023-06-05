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У Німеччині розповіли, коли визначаться щодо винищувачів для України

5 червня 2023 16:48
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У Німеччині розповіли, коли визначаться щодо винищувачів для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: DW
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд Німеччини, який один із перших виступи за передачу винищувачів F-16 для України, може змінити свою думку щодо позиції цього питання. Причини такої різкої зміни позиції поки невідомі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає DW

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"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", — сказав Пісторіус.

Однак щодо відправлення далекобійних крилатих ракет Taurus без змін — Німеччина цього робити не планує.

"На цю мить ні. І ми насправді не думаємо робити цього", — сказав він.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.

Також ми писали, що експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.

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