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​​​В Германии отменили обязательное ношение масок в общественном транспорте

2 февраля 2023 16:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Германии досрочно отменили обязательное использование маски в автобусах и поездах
Обязательное ношение масок в немецком общественном транспорте упразднено, но власти просят граждан добровольно продолжить эту практику
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Германии отменили обязательное ношение масок в общественном транспорте. Это связано с падением новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

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С сегодняшнего дня, 2 февраля, в Германии отменено обязательное требование на ношение медицинских масок в общественном транспорте — автобусах, трамваях и поездах.

Требование обязательно носить маски в автобусах и поездах дальнего следования должно было продолжаться до апреля, но немецкое федеральное правительство решило отменить ее досрочно.

Причиной такого шага является падение количества больных коронавирусом в Германии в последние недели.

Впрочем, министр здравоохранения Германии призывает граждан к добровольному использованию медицинских масок еще на время.

Кто и дальше будет носить маски

Вместе с тем, для определенных категорий населения ношение масок остается обязательным.

Речь идет о посетителях больниц, домов престарелых и кабинетах врачей и стоматологов.

Этот запрет продлится до 7 апреля.

Напомним, что 8 января открыл свои границы Китай. Границы КНР были закрыты с начала пандемии COVID-19.

После трех лет жестоких ограничений Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и упразднил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине.

Смягчение Китаем в течение последнего месяца одного из самых строгих в мире COVID-режимов произошло после исторических протестов против политики, включавшей частое тестирование, ограничение передвижения и массовые карантины, нанесшие серьезный ущерб второй по величине экономике.

Фото: Pixabay

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