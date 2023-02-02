У Німеччині достроково скасували обов'язкове використання маски у автобусах і поїздах

У Німеччині скасували обов'язкове носіння масок у громадському транспорті
У Німеччині скасували обов’язкове носіння масок у громадському транспорті. Це пов’язано із падіння нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у країні.
Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.
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Німеччина послаблює коронавірусні обмеження
Від сьогодні, 2 лютого, у Німеччині скасовано обов’язкову вимогу на носіння медичних масок у громадському транспорті — автобусах, трамваях і поїздах.
Вимога обов’язково носити маски у автобусах та поїздах далекого прямування мала тривати до квітня, але німецький федеральний уряд вирішив скасувати її достроково.
Причиною такого кроку є падіння кількості хворих на коронавірус у Німеччині в останні тижні.
Втім, міністр охорони здоров’я Німеччини закликає громадян до добровільного використання медичних масок ще на деякий час.
Хто і надалі носитиме маски
Разом з тим, для певних категорій населення носіння масок залишається обов’язковим.
Йдеться про відвідувачів лікарень, будинків для літніх людей та кабінетів лікарів і стоматологів.
Ця заборона триватиме до 7 квітня.
Нагадаємо, що 8 січня відкрив свої кордони Китай. Кордони КНР були закриті з початку пандемії COVID-19.
Після трьох років жорстоких обмежень Китай відкрив морські та наземні перетини з Гонконгом і скасував вимогу для прибулих мандрівників залишатися на карантині.
Пом’якшення Китаєм протягом останнього місяця одного з найсуворіших у світі COVID-режимів відбулося після історичних протестів проти політики, яка включала часте тестування, обмеження пересування та масові карантини, які завдали серйозної шкоди другій за величиною економіці.
Фото: Pixabay