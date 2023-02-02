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​​​​​​​У Німеччині скасували обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

2 лютого 2023 16:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Німеччині достроково скасували обов'язкове використання маски у автобусах і поїздах
Обов’язкове носіння масок у німецькому громадському транспорті скасоване, але влада просить громадян добровільно продовжити цю практику
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Німеччині скасували обов’язкове носіння масок у громадському транспорті. Це пов’язано із падіння нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у країні.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

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Від сьогодні, 2 лютого, у Німеччині скасовано обов’язкову вимогу на носіння медичних масок у громадському транспорті — автобусах, трамваях і поїздах.

Вимога обов’язково носити маски у автобусах та поїздах далекого прямування мала тривати до квітня, але німецький федеральний уряд вирішив скасувати її достроково.

Причиною такого кроку є падіння кількості хворих на коронавірус у Німеччині в останні тижні.

Втім, міністр охорони здоров’я Німеччини закликає громадян до добровільного використання медичних масок ще на деякий час.

Хто і надалі носитиме маски

Разом з тим, для певних категорій населення носіння масок залишається обов’язковим.

Йдеться про відвідувачів лікарень, будинків для літніх людей та кабінетів лікарів і стоматологів.

Ця заборона триватиме до 7 квітня.

Нагадаємо, що 8 січня відкрив свої кордони Китай. Кордони КНР були закриті з початку пандемії COVID-19

Після трьох років жорстоких обмежень Китай відкрив морські та наземні перетини з Гонконгом і скасував вимогу для прибулих мандрівників залишатися на карантині.

Пом’якшення Китаєм протягом останнього місяця одного з найсуворіших у світі COVID-режимів відбулося після історичних протестів проти політики, яка включала часте тестування, обмеження пересування та масові карантини, які завдали серйозної шкоди другій за величиною економіці.

Фото: Pixabay

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