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В Германии вспыхнул пожар в приюте для беженцев: погиб ребенок

4 июня 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В приюте для беженцев в Германии пожар, погиб ребенок
Пожарные тушат пожар в приюте для беженцев в Германии. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В приюте для беженцев в городе Апольда в Германии вспыхнул пожар. Погиб ребенок, еще один пропал без вести, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает DW.

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Подробности

Сообщается, что пожар вспыхнул 4 июня в 05:00 по местному времени (06:00 по Киеву). В приюте для беженцев, который сейчас непригоден для проживания, было зарегистрировано всего 245 человек. Все они родом из Сирии, Афганистана и Украины.

В результате трагедии погиб один ребенок. Десяток человек были госпитализированы. Некоторые из них пострадали от отравления дымом, еще один получил травму ноги.

В то же время после гибели ребенка стало известно о том, что 9-летний мальчик из Украины пропал без вести. Чтобы определить, является ли тело, найденное в здании, пропавшим мальчиком, понадобится судебно-медицинская экспертиза. Результаты вскрытия полиция получит не раньше понедельника.

Жителей приюта, которых удалось спасти, пожарные доставили в другой центр приема беженцев в соседнем Гермсдорфе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. По информации, в поле горят пластиковые трубы.

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