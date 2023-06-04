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У Німеччині спалахнула пожежа у притулку для біженців: загинула дитина

4 червня 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У притулку для біженців у Німеччині пожежа, загинула дитина
Пожежники гасять пожежу у притулку для біженців у Німеччині. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У притулку для біженців у місті Апольда, що у Німеччині, спалахнула пожежа. Загинула дитина, ще одна зникла безвісти, також є постраждалі. 

Про це повідомляє DW

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Подробиці

Повідомляється, що пожежа спалахнула 4 червня о 05:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом). У притулку для біженців, який зараз є непридатним для проживання, було зареєстровано усього 245 людей. Всі вони родом із Сирії, Афганістану та України. 

Внаслідок трагедії загинула одна дитина. Десяток людей госпіталізували. Деякі з них постраждали від отруєння димом, ще одна — отримала травму ноги. 

Водночас після загибелі дитини стало відомо про те, що 9-річний хлопчик з України зник безвісти. Щоб визначити, чи тіло, знайдене в будівлі, є зниклим хлопчиком, знадобиться судово-медична експертиза. Результати розтину поліція отримає не раніше понеділка. 

Мешканців притулку, яких вдалося врятувати, пожежники доставили до іншого центру прийому біженців у сусідньому Гермсдорфі. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Київській області спалахнула масштабна пожежа. За інформацією, у полі горять пластикові труби. 

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