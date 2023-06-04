У притулку для біженців у Німеччині пожежа, загинула дитина

Пожежники гасять пожежу у притулку для біженців у Німеччині. Фото: DW

У притулку для біженців у місті Апольда, що у Німеччині, спалахнула пожежа. Загинула дитина, ще одна зникла безвісти, також є постраждалі.

Про це повідомляє DW.

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Повідомляється, що пожежа спалахнула 4 червня о 05:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом). У притулку для біженців, який зараз є непридатним для проживання, було зареєстровано усього 245 людей. Всі вони родом із Сирії, Афганістану та України.

Внаслідок трагедії загинула одна дитина. Десяток людей госпіталізували. Деякі з них постраждали від отруєння димом, ще одна — отримала травму ноги.

Водночас після загибелі дитини стало відомо про те, що 9-річний хлопчик з України зник безвісти. Щоб визначити, чи тіло, знайдене в будівлі, є зниклим хлопчиком, знадобиться судово-медична експертиза. Результати розтину поліція отримає не раніше понеділка.

Мешканців притулку, яких вдалося врятувати, пожежники доставили до іншого центру прийому біженців у сусідньому Гермсдорфі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Київській області спалахнула масштабна пожежа. За інформацією, у полі горять пластикові труби.