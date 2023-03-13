В Германии бастуют работники ряда аэропортов: случившееся

Работники требуют повышения зарплат

В понедельник, 13 марта, десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой или задержками авиарейсов в трех аэропортах Германии из-за забастовки их работников.

Об этом сообщает немецкому информационное агентство dpa.

Что известно

Известно, что предупредительная забастовка началась в воскресенье вечером 12 марта, в аэропорту Гамбурга, затем к нему присоединились столичный аэропорт Берлин-Бранденбург и аэропорт Ганновера.

В аэропорту Гамбурга отменили все 123 взлета и не менее 50 из 121 запланированной посадки самолетов. На состоявшихся авиарейсах ожидаются значительные задержки. Также из-за забастовки около двух тысяч работников аэропорта пассажиры, вылетающие 14 марта, не смогут зарегистрироваться на рейсы заранее.

По оценке dpa, последствия забастовки могут затронуть десятки тысяч пассажиров, учитывая, что сейчас в школах Гамбурга весенние каникулы.

В столичном аэропорту отменили около 200 вылетов и треть из такого же количества посадок, что коснется около 27 тысяч пассажиров.

В Ганновере было запланировано 35 отправлений и 34 прибытия. Профсоюз объявил, что, вероятно, ни один из рейсов не будет выполнен. По словам оператора аэропорта, в Ганновере должны быть возможны, по крайней мере, экстренные и спасательные рейсы.

Причина стачек

Профсоюз Ver.di, являющийся организатором стачек, добивается повышения зарплат на 10,5 процента или по меньшей мере на 500 евро в месяц для сотрудников общественных служб федерального и коммунального уровней, чтобы компенсировать инфляцию из-за влияния пандемии COVID-19 и полномасштабной войны россии против Украины на мировые цены на продовольствие и энергоносители.

Со своей стороны, работодатели предложили провести постепенное повышение зарплат на пять процентов и обеспечить единовременные выплаты в объеме 2500 евро.

Предыдущие два раунда переговоров между сторонами не привели к компромиссу, третий этап запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

Напомним, 13 марта самолет индийской авиакомпании IndiGo срочно приземлился в аэропорту вражеского в Индию Пакистан. Причиной стала ситуация с умершим во время полета 60-летним пассажиром.