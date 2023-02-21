Великий авіаперевізник Німеччини скасував 34 тис. рейсів.

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa скоротить близько 34 тисяч рейсів на літній сезон через брак персоналу, що призвело до коригування літнього розкладу на 2023 рік. Компанія заявила, що всіх пасажирів, чиї рейси можуть бути скасовані, буде заздалегідь поінформовано, щоб вони могли вжити необхідних заходів та скоригувати свої плани поїздок.

Про це пише schengenvisainfo.com.

Скасування рейсів

У повідомленні вказується, що Lufthansa зіткнулася зі скасуванням понад 1300 рейсів через одноденний страйк персоналу, оголошений профспілкою Ver.di у кількох містах Німеччини. Пасажирам було надано альтернативні варіанти перевезення, талони на харчування та ночівлю.

"Ми не є стороною колективних переговорів — проте і наших гостей, і нас це масово торкнулося. Понад 1300 скасування рейсів тільки авіакомпаній Lufthansa Group ще раз показують, наскільки вразлива система повітряного транспорту для страйків", — зазначив член виконавчої ради Lufthansa Майкл Ніггеманн.

Пасажири, які постраждали від цього страйку, були проінформовані про скасування. Lufthansa заявила, що надала альтернативні рішення — квитки на поїзд, талони на харчування та ночівлю для постраждалих пасажирів.

Нагадаємо, на курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака "Боїнг-737". Ціна ночі на такій віллі стартує із 7 тисяч доларів.