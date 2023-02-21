Крупный авиаперевозчик Германии отменил 34 тыс. рейсов: названа причина
Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa сократит около 34 000 рейсов на летний сезон из-за нехватки персонала, что привело к корректировке летнего расписания на 2023 год. Компания заявила, что всех пассажиров, чьи рейсы могут быть отменены, будут заранее проинформированы, чтобы они могли принять необходимые меры и скорректировать свои планы поездок.
Об этом пишет schengenvisainfo.com.
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Отмена рейсов
В сообщении указывается, что Lufthansa столкнулась с отменой более 1300 рейсов из-за однодневной забастовки персонала, объявленной профсоюзом Ver.di в нескольких городах Германии. Пассажирам были предоставлены альтернативные варианты перевозки, талоны на питание и ночлег.
"Мы не являемся стороной коллективных переговоров – тем не менее, и наши гости, и мы массово затронуты. Более 1300 отмен рейсов только авиакомпаний Lufthansa Group еще раз показывают, насколько уязвима система воздушного транспорта для забастовок", – отметил член исполнительного совета Lufthansa Майкл Ниггеманн.
Пассажиры, пострадавшие от этой забастовки, были проинформированы об отмене. Lufthansa заявила, что предоставила альтернативные решения – билеты на поезд, талоны на питание и ночлег для пострадавших пассажиров.
Напомним, на курортном острове Бали открыли уникальную гостиницу на базе списанного самолета "Боинг-737". Цена ночи на такой вилле стартует с 7 тысяч долларов.