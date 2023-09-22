В Германии у беженки из Украины отобрали ребенка: юристы объяснили насколько это законно

Украинская девочка за границей. Фото: Корреспондент

В Германии у беженки из Украины по имени Валентина социальные службы страны отобрали дочь и запрещали матери с ней видеться. Юристы объяснили, при каких обстоятельствах у украинцев за границей могут забирать детей и что следует делать в таких обстоятельствах.

Об этом говорилось в выпуске токшоу "Говорит вся страна" на телеканале 1+1.

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Почему ребенка отобрали

Девочку забрали из-за вероятного возвращения мамы в Украину. В студию проекта приехала Елена, подруга Валентины. Она рассказала, что ее знакомая не сразу поняла, что ребенка забрали.

"Ей предложили отправить ребенка в детский лагерь. Конечно, она согласилась. А когда пришла навестить дочь, его просто не пустили внутрь", — рассказывает подруга.

Сама Валентина присоединилась к студии с помощью видеосвязи. Она рассказала, что ее дочь сначала училась в немецком садике, а затем и в школе. Женщина отмечает, что дочь не хотела посещать заведения, ведь там ее оскорбляли как физически, так и морально, из-за чего она неоднократно получала "красные карточки".

Женщина припомнила, как закрепленная за ней социальная работница предложила дочери посетить летний лагерь. Мать, которая думала, что это будет хорошей идеей, чтобы ребенок быстрее адаптировался, согласилась. Впрочем, как оказалось, ребенка отправили не в летний лагерь, а в дом-интернат.

После того, как стало понятно, где действительно находится 7-летняя девочка, Валентина смогла увидеться с дочерью только один раз, через окно. По ее словам, девочка рассказывает о том, как скучает по маме.

Что говорят юристы

"Если медицинские специалисты и психологи считают, что в лучших интересах ребенка находиться определенный период в этом заведении, они соответственно могут информировать органы опеки и попечительства. И тогда, когда вы обращаетесь с тем, что хотите забрать ребенка, они говорят, что ему сейчас лучше всего там. Однако лишить вас права общаться и быть с ребенком они не могут самостоятельно. Именно это должен решить семейный суд", — объясняет такое решение Алексей Лазаренко, эксперт по социально-правовой защите детей.

Адвокат, представляющая интересы украинцев в европейских судах, также прокомментировала ситуацию. Наталья отмечает, что сначала родителям следует изучить все документы, которые им предоставили и решать дело через официальные запросы.

"У нас отцовство воспринимается за призмой: у меня есть святые материнские права, а у государства есть обязанности по моему ребенку. За границей другой подход. У родителей есть обязанности и ответственность. А у нас очень часто родители переводят ответственность и только требуют сделать что-то. Если вы отвечаете за своих детей, то нельзя потом перекладывать вину на государственные немецкие органы", — прокомментировала ситуацию психолог Анна Просветова.

Как действовать, если отобрали ребенка

Случаи, когда у украинских беженцев забирают детей, случались неоднократно. Эксперты дали советы украинцам, оказавшимся со своими детьми в Германии и попавшим в подобные истории с социальными службами этой страны.

"Все общение должно быть официальным. Как только ребенка забрали, нужно обращаться в соответствующее консульство, в посольство, в Министерство иностранных дел, Национальную сервисную службу, и обычно в адвокатов. При чем адвокаты должны быть с двух сторон, как Украины, так и Германии. Есть бесплатная правовая помощь в Германии. Министерство юстиции способствует тому, чтобы наши женщины получали юридическую помощь", — говорят специалисты.

Ранее мы сообщили, что недавно в Германии украинка Вероника Вароди за кормление голубей заплатила 1 тыс. евро штрафа, однако, по ее словам, это еще дешево, ведь в некоторых немецких городах можно заплатить и целых 5 тыс. По словам девушки, немцы очень занимаются животными и природой, что не мешало бы привить и украинцам.