У Німеччині в біженки з України відібрали дитину: юристи пояснили, наскільки це законно

Українська дівчинка за кордоном. Фото: Корреспондент

У Німеччині в біженки з України на ім'я Валентина соціальні служби країни відібрали дочку і забороняли матері з нею бачитися. Юристи пояснили, за яких обставин в українців за кордоном можуть забирати дітей і що варто робити в таких обставинах.

Про це йшлося у випуску токшоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1.

Читайте також:

Чому дитину відібрали

Дівчинку забрали через ймовірне повернення мами в Україну. До студії проєкту приїхала Олена, подруга Валентини. Вона розповіла, що її знайома не одразу зрозуміла, що дитину забрали.

"Їй запропонували відправити дитину в дитячий табір. Звісно, вона погодилася. А коли прийшла провідати доньку, її просто не пустили всередину", — розповідає подруга.

Сама Валентина приєдналася до студії за допомогою відеозв'язку. Вона розповіла, що її донька спочатку навчалася у німецькому садочку, а згодом і в школі. Жінка наголошує, що дочка не хотіла відвідувати заклади, адже там її ображали як фізично, так і морально, через що вона неодноразово отримувала "червоні картки".

Жінка пригадала, як закріплена за нею соціальна працівниця запропонувала дочці відвідати літній табір. Мати, яка думала, що це буде гарною ідеєю, аби дитина швидше адаптувалася, погодилася. Втім, як виявилося, дитину відправили не до літнього табору, а у будинок-інтернат.

Після того, як стало зрозуміло, де насправді знаходиться 7-річна дівчинка, Валентина змогла побачитись з дочкою лише один раз, через вікно. За її словами, дівчинка розповідає про те, як сумує за мамою.

Що говорять юристи

"Якщо медичні спеціалісти та психологи вважають, що в найкращих інтересах дитини перебувати певний період в цьому закладі, вони, відповідно, можуть інформувати органи опіки й піклування. І тоді, коли ви звертаєтеся з тим, що хочете забрати дитину, вони кажуть, що їй зараз найкраще там. Проте позбавити вас права спілкуватися і бути з дитиною вони не можуть самостійно. Саме це має вирішити сімейний суд", — пояснює таке рішення Олексій Лазаренко, експерт з соціально-правового захисту дітей.

Адвокатка, яка представляє інтереси українців в європейських судах, також прокоментувала ситуацію. Пані Наталя зазначає, що спершу батькам слід вивчити всі документи, які їм надали, та вирішувати справу через офіційні запити.

"У нас батьківство сприймається за призмою: у мене є святі материнські права, а у держави є обов’язки щодо моєї дитини. За кордоном інший підхід. У батьків є обов’язки і відповідальність. А в нас дуже часто батьки перекладають відповідальність і лише вимагають зробити щось. Якщо ви відповідаєте за своїх дітей, то не можна потім перекладати провину на державні німецькі органи", — прокоментувала ситуацію психологиня Ганна Просвєтова.

Як діяти, якщо відібрали дитину

Випадки, коли в українських біженців забирають дітей, траплялися неодноразово. Експерти дали поради українцям, які опинились зі своїми дітьми у Німеччині та потрапили у подібні історії із соціальними службами цієї країни.

"Все спілкування має бути офіційним. Як тільки дитину забрали, потрібно звертатись до відповідного консульства, до посольства, до Міністерства закордонних справ, Національної сервісної служби, і звичайно до адвокатів. Причому адвокати мають бути з двох сторін, як України, так і Німеччини. Є безоплатна правова допомога у Німеччині. Міністерство юстиції сприяє тому, щоб наші жінки отримували юридичну допомогу", — говорять спеціалісти.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Німеччині українка Вероніка Вароді за годівлю голубів заплатила 1 тис. євро штрафу, однак, за її словами, це ще дешево, адже в деяких німецьких містах можна заплатити й цілих 5 тис. євро. За словами дівчини, німці дуже опікуються тваринами й природою, що не завадило б прищепити й українцям.