В Германии за убежище украинцев обещают помощь от государства

Канцлер ФРГ Олоф Шольц. Фото: REUTERS

Более миллиона беженцев войны из Украины получили убежище в Германии. И в их поддержку в государстве выделяются рекордные суммы.

Об этом на генеральной ассамблее Немецкой ассоциации городов заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сообщает агентство "Укринформ".

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По словам Шольца, федеральным землям и муниципалитетам в поддержку беженцев предоставлено более 15 миллиардов евро. А это гораздо больше, чем в 2015 и 2016 годах, когда фиксировались "волны" беженцев.

"Каждый, кто принимает участие, кто приобщился, заслуживает нашего величайшего уважения и поддержки", — сказал Шольц.

Вместе с тем канцлер заметил, что не нужно вопрос с миграцией и беженцами сводить только к деньгам. Шольц напомнил, что страна нуждается в квалифицированных специалистах, и украинцы могут в этом помочь.

"Мы развивающаяся страна и хотим больше инноваций, больше возобновляемой энергии и больше инфраструктуры", — подчеркнул канцлер.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой. Ранее речь шла о передаче Украине 100 единиц танковой техники, а потом была информация, что это 80 единиц. Однако Алексей Макеев намекнул, что их все-таки будет больше, чем заявлялось.