У Німеччині за прихисток українців обіцяють допомогу від держави

Канцлер ФРН Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Понад мільйон біженців війни з України отримали прихисток в Німеччині. І на їх підтримку в державі виділяються рекордні суми.

Про це на генеральній асамблеї Німецької асоціації міст заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Повідомляє агенція "Укрінформ".

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За словами Шольца, федеральним землям і муніципалітетам на підтримку біженців надано понад 15 мільярдів євро. А це значно більше, ніж у 2015 та 2016 роках, коли фіксувалися "хвилі" біженців.

"Кожен, хто бере участь, хто долучився, заслуговує нашої найбільшої поваги та підтримки", — сказав Шольц.

Разом з тим канцлер зауважив, що не треба питання з міграцією і біженцями зводити лише до грошей. Шольц нагадав, що країна потребує кваліфікованих фахівців, і українці можуть у цьому допомогти.

"Ми країна, що розвивається, і хочемо більше інновацій, більше відновлюваної енергії та більше інфраструктури", — заявив Шольц.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою. Раніше йшлося про передачу Україні 100 одиниць танкової техніки, а згодом була інформація, що це 80 одиниць. Однак Олексій Макеєв натякнув, що їх все ж таки буде більше, ніж заявлялось.