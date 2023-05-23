В Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц
Наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись из Украины домой в Новосибирск, тут же совершил тяжкое преступление. Он изнасиловал двух маленьких девочек.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
Изнасилование несовершеннолетних
В российском Новосибирске неизвестный изнасиловал двух школьниц.
Две ученицы, 4 и 5 классов, рассказали родителям, что взрослый мужчина подошел к ним на улице, пригрозил взорвать их гранатой, если они его не послушают.
После этого злоумышленники завел девушек за гаражи, где изнасиловал обоих.
Девочки запомнили, что насильник был одет в военную форму с шевроном, на котором был изображен череп.
Задержание "вагнеровца"
По горячим следам полицейские задержали 42-летнего Сергея Ш.
Оказалось, что он воевал на территории Украины в составе частной военной компании "Вагнер".
19 мая у него завершился контракт, оккупант вернулся на родину — где сразу совершил тяжкое преступление.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.
Напомним, что в оккупированном Крыму убит мужчина за то, что он хотел поехать на Донбасс и воевать там в составе подразделений "ДНР" против Украины.
Убил жителя Ялты его знакомый, ранее воевавший на стороне "ДНР".