В Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись из Украины домой в Новосибирск, тут же совершил тяжкое преступление. Он изнасиловал двух маленьких девочек.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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В российском Новосибирске неизвестный изнасиловал двух школьниц.

Две ученицы, 4 и 5 классов, рассказали родителям, что взрослый мужчина подошел к ним на улице, пригрозил взорвать их гранатой, если они его не послушают.

После этого злоумышленники завел девушек за гаражи, где изнасиловал обоих.

Девочки запомнили, что насильник был одет в военную форму с шевроном, на котором был изображен череп.

Задержание "вагнеровца"

По горячим следам полицейские задержали 42-летнего Сергея Ш.

Оказалось, что он воевал на территории Украины в составе частной военной компании "Вагнер".

19 мая у него завершился контракт, оккупант вернулся на родину — где сразу совершил тяжкое преступление.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Напомним, что в оккупированном Крыму убит мужчина за то, что он хотел поехать на Донбасс и воевать там в составе подразделений "ДНР" против Украины.

Убил жителя Ялты его знакомый, ранее воевавший на стороне "ДНР".