Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц arrow

В Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц

23 мая 2023 09:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись из Украины домой в Новосибирск, тут же совершил тяжкое преступление. Он изнасиловал двух маленьких девочек.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Читайте также:

Изнасилование несовершеннолетних

В российском Новосибирске неизвестный изнасиловал двух школьниц.

Две ученицы, 4 и 5 классов, рассказали родителям, что взрослый мужчина подошел к ним на улице, пригрозил взорвать их гранатой, если они его не послушают.

После этого злоумышленники завел девушек за гаражи, где изнасиловал обоих.

Девочки запомнили, что насильник был одет в военную форму с шевроном, на котором был изображен череп.

Задержание "вагнеровца"

По горячим следам полицейские задержали 42-летнего Сергея Ш.

Оказалось, что он воевал на территории Украины в составе частной военной компании "Вагнер".

19 мая у него завершился контракт, оккупант вернулся на родину — где сразу совершил тяжкое преступление.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Напомним, что в оккупированном Крыму убит мужчина за то, что он хотел поехать на Донбасс и воевать там в составе подразделений "ДНР" против Украины.

Убил жителя Ялты его знакомый, ранее воевавший на стороне "ДНР".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас