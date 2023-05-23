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У Новосибірську демобілізований "вагнерівець" зґвалтував двох школярок

23 травня 2023 09:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Новосибірську демобілізований "вагнерівець" зґвалтував двох школярок
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найманець ПВК "Вагнер", повернувшись із України додому у Новосибірськ, тут же вчинив тяжкий злочин. Він зґвалтував двох маленьких дівчаток.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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У російському Новосибірську невідомий зґвалтував двох школярок.

Дві учениці, 4 та 5 класів, розповіли батькам, що дорослий чоловік підійшов до них на вулиці, пригрозив підірвати їх гранатою, якщо вони його не слухатимуться.

Після цього зловмисники завів дівчат за гаражі, де зґвалтував обох.

Дівчатка запам’ятали, що ґвалтівник був вдягнений у військову форму із шевроном, на якому був зображений череп.

Затримання "вагнерівця"

За гарячими слідами поліцейські затримали 42-річного Сергія Ш. 

Виявилося, що він справді воював на території України у складі приватної військової компанії "Вагнер".

19 травня у нього завершився контракт, окупант повернувся на батьківщину — де відразу вчинив тяжкий злочин.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 15 до 20 років.

Нагадаємо, що в окупованому Криму убили чоловіка за те, що він хотів поїхати на Донбас і воювати там у складі підрозділів "ДНР" проти України.

Убив мешканця Ялти його знайомий, який раніше воював на боці "ДНР".

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