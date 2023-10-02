В Оксфорде произошел мощный взрыв: подробности

В Оксфорде произошел мощный взрыв. Фото: скриншот

В британском городе произошел мощный взрыв. Что стало причиной, официальные власти пока не сообщают. Но местные жители уже начали выдвигать разные версии.

В социальных сетях они поделились видео и фото огненного шара, освещающего ночное небо.

Читайте также:

"Взрыв" в Оксфорде

Жители Оксфорда в этот вечер, 2 октября, сообщили о мощном взрыве.

Сообщается, что взрыв был такой мощности, они даже временно потеряли электроэнергию.

Одна жительница, живущая севернее Оксфорда, написала, что "мощный" удар молнии всколыхнул ее город, оставив ее без света весь вечер.

"Молния ударила прямо возле моего дома, и это было мощно. Это было ужасно. Ужасно", — поделилась впечатлениями женщина.

Светильник вдоль Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd — Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023

Напомним, в Харькове 2 октября местные жители сообщили о взрывах. Враг атаковал город. В городе была угроза применения ракетного вооружения. Город под обстрелом именно ЗРК С-300. Враг нанес удары по Харьковской области из Белгорода.