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В Оксфорде произошел мощный взрыв: подробности

2 октября 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Оксфорде произошел мощный взрыв: подробности
В Оксфорде произошел мощный взрыв. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В британском городе произошел мощный взрыв. Что стало причиной, официальные власти пока не сообщают. Но местные жители уже начали выдвигать разные версии.

В социальных сетях они поделились видео и фото огненного шара, освещающего ночное небо.

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"Взрыв" в Оксфорде

Жители Оксфорда в этот вечер, 2 октября, сообщили о мощном взрыве.

Сообщается, что взрыв был такой мощности, они даже временно потеряли электроэнергию.

Одна жительница, живущая севернее Оксфорда, написала, что "мощный" удар молнии всколыхнул ее город, оставив ее без света весь вечер.

"Молния ударила прямо возле моего дома, и это было мощно. Это было ужасно. Ужасно", — поделилась впечатлениями женщина.

Напомним, в Харькове 2 октября местные жители сообщили о взрывах. Враг атаковал город. В городе была угроза применения ракетного вооружения. Город под обстрелом именно ЗРК С-300. Враг нанес удары по Харьковской области из Белгорода.

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