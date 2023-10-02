В Оксфорде произошел мощный взрыв: подробности
В британском городе произошел мощный взрыв. Что стало причиной, официальные власти пока не сообщают. Но местные жители уже начали выдвигать разные версии.
В социальных сетях они поделились видео и фото огненного шара, освещающего ночное небо.
"Взрыв" в Оксфорде
Жители Оксфорда в этот вечер, 2 октября, сообщили о мощном взрыве.
Сообщается, что взрыв был такой мощности, они даже временно потеряли электроэнергию.
Loud explosion #oxford pic.twitter.com/1G6ZAvCNRW— Abi (@Edworfliagiba) October 2, 2023
Одна жительница, живущая севернее Оксфорда, написала, что "мощный" удар молнии всколыхнул ее город, оставив ее без света весь вечер.
"Молния ударила прямо возле моего дома, и это было мощно. Это было ужасно. Ужасно", — поделилась впечатлениями женщина.
Светильник вдоль Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd— Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023
Напомним, в Харькове 2 октября местные жители сообщили о взрывах. Враг атаковал город. В городе была угроза применения ракетного вооружения. Город под обстрелом именно ЗРК С-300. Враг нанес удары по Харьковской области из Белгорода.