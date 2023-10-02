В Оксфорді стався потужний вибух: подробиці

В Оксфорді стався потужний вибух. Фото: скриншот

У британському місті стався потужний вибух. Що стало причиною, офіційна влада поки не повідомляє. Але місцеві мешканці вже почали висувати різні версії.

У соціальних мережах вони поділилися відео та фото вогнняої кулі, яка освітлює нічне небо.

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Мешканці Оксфорда цього вечора, 2 жовтня, повідомили про потужний вибух.

Повідомляють, що вибух був такої потужності, вони навіть тимчасово втратили електроенергію.

Одна мешканка, яка живе на північ від Оксфорда, написала, що "потужний" удар блискавки сколихнув її місто, залишивши без світла весь вечір.

"Блискавка вдарила прямо біля мого будинку, і це було потужно. Це було жахливо. Жахливо", — поділилася враженнями жінка.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd — Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023

Нагадаємо, у Харкові 2 жовтня місцеві жителі повідомили про вибухи. Ворог атакував місто. У місті існувала загроза застосування ракетного озброєння. Місто під обстрілом саме з ЗРК С-300. Ворог завдав ударів по Харківській області з Бєлгорода.