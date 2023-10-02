В Оксфорді стався потужний вибух: подробиці
У британському місті стався потужний вибух. Що стало причиною, офіційна влада поки не повідомляє. Але місцеві мешканці вже почали висувати різні версії.
У соціальних мережах вони поділилися відео та фото вогнняої кулі, яка освітлює нічне небо.
"Вибух" у Оксфорді
Мешканці Оксфорда цього вечора, 2 жовтня, повідомили про потужний вибух.
Повідомляють, що вибух був такої потужності, вони навіть тимчасово втратили електроенергію.
Loud explosion #oxford pic.twitter.com/1G6ZAvCNRW— Abi (@Edworfliagiba) October 2, 2023
Одна мешканка, яка живе на північ від Оксфорда, написала, що "потужний" удар блискавки сколихнув її місто, залишивши без світла весь вечір.
"Блискавка вдарила прямо біля мого будинку, і це було потужно. Це було жахливо. Жахливо", — поділилася враженнями жінка.
Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd— Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023
Нагадаємо, у Харкові 2 жовтня місцеві жителі повідомили про вибухи. Ворог атакував місто. У місті існувала загроза застосування ракетного озброєння. Місто під обстрілом саме з ЗРК С-300. Ворог завдав ударів по Харківській області з Бєлгорода.