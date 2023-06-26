В ООН рассказали о стремительном росте черного рынка наркотиков в мире

Изъятый во время спецоперации в Гондурасе кокаин. Фото: Reuters/Fredy Rodriguez/File Photo

В мире наблюдается рост продаж основных наркотиков, кокаина и амфетамина, за пределами традиционных для этого незаконного бизнеса регионов. В частности, рост кокаина зафиксирован в Юго-Восточной Европе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Кокаин

В мире наблюдается рост черного рынка наркотиков, в частности кокаина.

"Мир сейчас переживает длительный всплеск как предложения, так и спроса на кокаин, который сейчас ощущается во всем мире и, вероятно, ускорит распространение новых рынков за пределы традиционных границ", — говорится в отчете Управления ООН по наркотикам.

Традиционно мировой рынок кокаина составляет такие мировые регионы, как:

Америка;

Западная Европа;

Центральная Европа.

Но рост наблюдается в Африке и Азии, а также в Юго-Восточной Европе.

Метамфетамин

90% изъятого в последнее время метамфетамина приходится на такие регионы:

Восточная и Юго-Восточная Азия;

Северная Америка.

И данные о конфискации свидетельствуют, что эти рынки стабилизировались, в то время как серьезно выросли продажи в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале июня в ООН отметили, что отмена COVID-карантина увеличила азиатский наркотрафик.