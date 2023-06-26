В ООН рассказали о стремительном росте черного рынка наркотиков в мире
В мире наблюдается рост продаж основных наркотиков, кокаина и амфетамина, за пределами традиционных для этого незаконного бизнеса регионов. В частности, рост кокаина зафиксирован в Юго-Восточной Европе.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Кокаин
В мире наблюдается рост черного рынка наркотиков, в частности кокаина.
"Мир сейчас переживает длительный всплеск как предложения, так и спроса на кокаин, который сейчас ощущается во всем мире и, вероятно, ускорит распространение новых рынков за пределы традиционных границ", — говорится в отчете Управления ООН по наркотикам.
Традиционно мировой рынок кокаина составляет такие мировые регионы, как:
- Америка;
- Западная Европа;
- Центральная Европа.
Но рост наблюдается в Африке и Азии, а также в Юго-Восточной Европе.
Метамфетамин
90% изъятого в последнее время метамфетамина приходится на такие регионы:
- Восточная и Юго-Восточная Азия;
- Северная Америка.
И данные о конфискации свидетельствуют, что эти рынки стабилизировались, в то время как серьезно выросли продажи в Западной Африке и на Ближнем Востоке.
Напомним, в начале июня в ООН отметили, что отмена COVID-карантина увеличила азиатский наркотрафик.