В ООН розповіли про стрімке зростання чорного ринку наркотиків у світі
У світі спостерігається зростання продажу основних наркотиків, кокаїну та амфетаміну, за межами традиційних для цього незаконного бізнесу регіонів. Зокрема, зростання кокаїну зафіксовано у Південно-Східній Європі.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Кокаїн
У світі спостерігається зростання чорного ринку наркотиків, зокрема, кокаїну.
"Світ зараз переживає тривалий сплеск як пропозиції, так і попиту на кокаїн, який зараз відчувається в усьому світі та, ймовірно, пришвидшить поширення нових ринків за межі традиційних кордонів", — йдеться у звіті Управління ООН з питань наркотиків.
Традиційно світовий ринок кокаїну становлять такі світові регіони, як:
- Америка;
- Західна Європа;
- Центральна Європа.
Але зростання спостерігається і в Африці та Азії, а також у Південно-Східній Європі.
Метамфетамін
90% вилученого останнім часом метамфетаміну припадає на регіони:
- Східна та Південно-Східна Азія;
- Північна Америка.
Та дані про конфіскацію свідчать, що ці ринки стабілізувалися, тоді як серйозно зросли продажі у Західній Африці та на Близькому Сході.
Нагадаємо, на початку червня у ООН зазначили, що скасування COVID-карантину збільшило азійський наркотрафік.