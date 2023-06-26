Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В ООН розповіли про стрімке зростання чорного ринку наркотиків у світі arrow

В ООН розповіли про стрімке зростання чорного ринку наркотиків у світі

26 червня 2023 07:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В ООН розповіли про стрімке зростання чорного ринку наркотиків у світі
Вилучений під час спецоперації у Гондурасі кокаїн. Фото: Reuters/Fredy Rodriguez/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У світі спостерігається зростання продажу основних наркотиків, кокаїну та амфетаміну, за межами традиційних для цього незаконного бізнесу регіонів. Зокрема, зростання кокаїну зафіксовано у Південно-Східній Європі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Кокаїн

У світі спостерігається зростання чорного ринку наркотиків, зокрема, кокаїну.

"Світ зараз переживає тривалий сплеск як пропозиції, так і попиту на кокаїн, який зараз відчувається в усьому світі та, ймовірно, пришвидшить поширення нових ринків за межі традиційних кордонів", — йдеться у звіті Управління ООН з питань наркотиків.

Традиційно світовий ринок кокаїну становлять такі світові регіони, як:

  • Америка;
  • Західна Європа;
  • Центральна Європа.

Але зростання спостерігається і в Африці та Азії, а також у Південно-Східній Європі.

Метамфетамін

90% вилученого останнім часом метамфетаміну припадає на регіони:

  • Східна та Південно-Східна Азія;
  • Північна Америка.

Та дані про конфіскацію свідчать, що ці ринки стабілізувалися, тоді як серйозно зросли продажі у Західній Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, на початку червня у ООН зазначили, що скасування COVID-карантину збільшило азійський наркотрафік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB