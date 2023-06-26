В ООН розповіли про стрімке зростання чорного ринку наркотиків у світі

Вилучений під час спецоперації у Гондурасі кокаїн. Фото: Reuters/Fredy Rodriguez/File Photo

У світі спостерігається зростання продажу основних наркотиків, кокаїну та амфетаміну, за межами традиційних для цього незаконного бізнесу регіонів. Зокрема, зростання кокаїну зафіксовано у Південно-Східній Європі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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У світі спостерігається зростання чорного ринку наркотиків, зокрема, кокаїну.

"Світ зараз переживає тривалий сплеск як пропозиції, так і попиту на кокаїн, який зараз відчувається в усьому світі та, ймовірно, пришвидшить поширення нових ринків за межі традиційних кордонів", — йдеться у звіті Управління ООН з питань наркотиків.

Традиційно світовий ринок кокаїну становлять такі світові регіони, як:

Америка;

Західна Європа;

Центральна Європа.

Але зростання спостерігається і в Африці та Азії, а також у Південно-Східній Європі.

Метамфетамін

90% вилученого останнім часом метамфетаміну припадає на регіони:

Східна та Південно-Східна Азія;

Північна Америка.

Та дані про конфіскацію свідчать, що ці ринки стабілізувалися, тоді як серйозно зросли продажі у Західній Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, на початку червня у ООН зазначили, що скасування COVID-карантину збільшило азійський наркотрафік.