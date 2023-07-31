В Пакистане во время политического митинга взорвалась бомба: погибли десятки человек

Людей перевозят в больницы после взрыва в Пакистане. Фото: REUTERS

В Пакистане в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 44 человека и почти 200 получили ранения. Взрыв произошел во время политического митинга консервативной партии Jamiat Ulema-e-Islam, на котором собралось 500 поклонников.

Об этом сообщает издание Тhe Guardian.

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На северо-западе Пакистана террорист-смертник взорвал себя на политическом митинге.

В заявлении полиции провинции говорится, что нападение совершил террорист-смертник, взорвавший свой жилет со взрывчаткой у сцены, где сидели несколько высокопоставленных лидеров партии.

Министр информации провинции Фероз Джамал сообщил, что 44 человека были "убиты мученичеством" и около 200 получили ранения.

В районной больнице Баджаура и в близлежащих районах было объявлено чрезвычайное положение, некоторых пациентов вертолетами доставили в больницы Пешавара.

По предварительным данным, за нападением может стоять группировка "Исламское государство".

Напомним, этой ночью, 31 июля, в Харькове раздавались взрывы. Местные власти сообщили о попадании. Предварительно, в нежилые помещения.