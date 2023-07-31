У Пакистані під час політичного мітингу вибухнула бомба: загинули десятки людей
У Пакистані в результаті вибуху бомби загинуло щонайменше 44 людини і майже 200 отримали поранення. Вибух стався під час політичного мітингу консервативної партії Jamiat Ulema-e-Islam, на якому зібралося 500 прихильників.
Про це повідомляє видання Тhe Guardian.
Вибух у Пакистані
Повідомляється, що на північному заході Пакистану терорист-смертник підірвав себе на політичному мітингу.
У заяві поліції провінції йдеться, що напад здійснив терорист-смертник, який підірвав свій жилет із вибухівкою біля сцени, де сиділи кілька високопоставлених лідерів партії.
Міністр інформації провінції Фероз Джамал повідомив, що 44 людини були "вбиті мучеництвом" і майже 200 отримали поранення.
У районній лікарні Баджаура та в прилеглих районах було оголошено надзвичайний стан, і деяких пацієнтів гелікоптерами доправили до лікарень Пешавара.
За попередніми даними, за нападом може стояти угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, цієїї ночі, 31 липня у Харкові лунали вибухи. Місцева влада повідомила про потрапляння. Попередньо, у нежитлові приміщення.