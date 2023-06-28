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В Париже коп застрелил 17-летнего водителя: в городе начались беспорядки

28 июня 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Париже коп застрелил 17-летнего водителя: в городе начались беспорядки
Ночные беспорядки в Париже. Фото: Reuters/Eva Gueye
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Французскую столицу охватили беспорядки, были сожжены несколько автомобилей. Причиной бунта молодежи стал поступок полицейских, застреливших 17-летнего водителя франко-алжирского происхождения.

Об этом сообщает издание DailyMail.

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Убийство несовершеннолетнего

В пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

В целом, свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".

Этническая составляющая инцидента

Кроме того, стало известно, что водитель, застреленный полицейскими, был выходцем из франко-алжирской семьи.

Звали его, по предварительной информации, Наэль М.

Начало беспорядков

После распространения информации об убийстве несовершеннолетнего водителя в Париже на улицу вышла возмущенная молодежь.

Они начали поджигать урны и бросать файеры в полицейских.

Ночью было сожжено несколько зданий и автомобилей, а уличное насилие перекинулось на другие пригороды Парижа.

Напомним, что несколько дней назад в центре Парижа раздался громкий взрыв. Была разрушена часть дома. Причиной взрыва стала утечка газа.

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