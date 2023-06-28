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У Парижі коп застрелив 17-річного водія: у місті почалися заворушення

28 червня 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Парижі коп застрелив 17-річного водія: у місті почалися заворушення
Нічні заворушення в Парижі. Фото: Reuters/Eva Gueye
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Французьку столицю охопили заворушення, були спалені кілька автомобілів. Причиною бунту молоді став вчинок поліцейських, які застрелили 17-річного водія франко-алжирського походження.

Про це повідомляє видання DailyMail.

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Вбивство неповнолітнього

У передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

В цілому, свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".

Етнічна складова інциденту

Крім того, стало відомо, що водій, застрелений поліцейськими, був виходцем із франко-алжирської сім’ї.

Звали його, за попередньою інформацією, Наель М.

Початок заворушень 

Після поширення інформації про вбивство неповнолітнього водія у Парижі на вулицю вийшла обурена молодь.

Вони почали підпалювати урни і кидати фаєри в поліцейських.

Уночі було спалено кілька будівель та автомобілів, а вуличне насильство перекинулося на інші передмістя Парижа.

Нагадаємо, що кілька днів тому у середмісті Парижа пролунав гучний вибух. Була зруйнована частина будинку. Причиною вибуху став витік газу.

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