У Парижі коп застрелив 17-річного водія: у місті почалися заворушення
Французьку столицю охопили заворушення, були спалені кілька автомобілів. Причиною бунту молоді став вчинок поліцейських, які застрелили 17-річного водія франко-алжирського походження.
Про це повідомляє видання DailyMail.
Вбивство неповнолітнього
У передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.
В цілому, свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".
Етнічна складова інциденту
Крім того, стало відомо, що водій, застрелений поліцейськими, був виходцем із франко-алжирської сім’ї.
Звали його, за попередньою інформацією, Наель М.
Початок заворушень
Після поширення інформації про вбивство неповнолітнього водія у Парижі на вулицю вийшла обурена молодь.
Вони почали підпалювати урни і кидати фаєри в поліцейських.
Уночі було спалено кілька будівель та автомобілів, а вуличне насильство перекинулося на інші передмістя Парижа.
Нагадаємо, що кілька днів тому у середмісті Парижа пролунав гучний вибух. Була зруйнована частина будинку. Причиною вибуху став витік газу.