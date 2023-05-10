В Париже облили краской картину посвященную зверствам россиян в Буче

Картина швейцарской художницы Мириам Кан, которую облили краской. Фото: FRANCEINFO

В воскресенье, 7 мая, в Токийском дворце в Париже картину швейцарской художницы Мириам Кан посетитель облил темно-красной краской. Работа написанная от впечатлений после увиденного в освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Об этом сообщает FRANCEINFO.

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Как отмечает издание, подозреваемый пожилого возраста принес краску в бутылочке из-под лекарств и облил ею картину fuck abstraction! Его арестовали сотрудники службы безопасности в Токийском дворце, а затем доставили в полицию.

"Мы закрыли комнату для публики, ожидая дальнейших действий по поводу будущего произведения, консультируясь с художником", — отметили в парижском арт-центре.

Реакция французских властей

"Это прямая атака на свободу слова, которая достаточно серьезна", — отметила министр культуры Рима Абдул Малак.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил действия мужчины и подчеркнул, что атака на произведение — это атака на французские ценности.

"Атака на произведение означает атаку на наши ценности. Во Франции искусство всегда бесплатно, а уважение к творчеству культуры гарантировано", — отметил Макрон.

En ce 8 mai, où nuevos célébrons la victoire de la liberté, je condamne el acte de vandalisme commis her au Palais de Tokyo. S'en tomar à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. En France, el art est toujours libre et le respect de la création culturelle, Garanty. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2023

Насчет скандальной работы Мириам Кан уже несколько недель продолжаются споры. Кто-то считает, что на картине изображен ребенок, поэтому стоит ее снять, потому что произведение является "детской порнографией". Однако художница и музей утверждают, что на картине изображен не ребенок, таким образом мастер передала свои впечатления от увиденного в Буче и использовала именно такое средство передачи своих эмоций.

Напомним, что в городе Рени Измаильского района в Одесской области полиция разоблачила двух подростков, которые ради развлечения повредили на кладбище надгробные памятники. О произошедшем на кладбище событии сообщила смотрительница, заметившая сломанное ограждение одного из захоронений.