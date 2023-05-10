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У Парижі облили фарбою картину присвячену звірствам росіян у Бучі

10 травня 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Парижі облили фарбою картину присвячену звірствам росіян у Бучі
Картина швейцарської художниці Міріам Кан, яку облили фарбою. Фото: FRANCEINFO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У неділю, 7 травня, у Токійському палаці в Парижі картину швейцарської художниці Міріам Кан відвідувач облив темно-червоною фарбою. Робота написана від вражень після побаченого в звільненій від російських окупантів Бучі.

Про це повідомляє FRANCEINFO.

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Як зазначає видання, підозрюваний літнього віку приніс фарбу в пляшечці з-під ліків та облив нею картину fuck abstraction!. Його заарештували співробітники служби безпеки в Токійському палаці, а потім доправили в поліцію.

"Ми закрили кімнату для публіки, чекаючи подальших дій щодо майбутнього твору, консультуючись із художником", — зазначили в паризькому арт-центрі.  

Реакція французької влади

"Це пряма атака на свободу слова, яка є досить серйозною", – зазначила міністерка культури Ріма Абдул Малак. 

Президент Франції Еммануель Макрон також засудив дії чоловіка і наголосив, що атака на твір — це атака на французькі цінності.

"Атака на твір означає атаку на наші цінності. У Франції мистецтво завжди безкоштовне, а повага до творчості культури гарантована", — зазначив Макрон.

Щодо скандальної роботи Міріам Кан уже кілька тижнів тривають суперечки. Хтось вважає, що на картині зображена дитина, тож варто її зняти, бо витвір є "дитячою порнографією". Однак художниця та музей стверджують, що на картині зображена не дитина, таким чином майстриня передала свої враження від побаченого в Бучі й використала саме такий засіб передачі своїх емоцій.

Нагадаємо, що в місті Рені Ізмаїльського району на Одещині поліція викрила двох підлітків, які заради розваги пошкодили на цвинтарі надгробні пам’ятники. Про подію, що сталася на кладовищі, повідомила наглядачка, яка помітила зламану огорожу одного з поховань.

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