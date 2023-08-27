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В Париже запретят пользоваться электросамокатами

27 августа 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Париже запретят пользоваться электросамокатами
Электросамокаты в Париже. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Париже электросамокаты перестанут быть частью городской жизни. С началом сентября использование такого транспорта станет невозможным. 

Об этом сообщает rtbf.be.

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Запрет на электросамокаты в Париже

Городская администрация Парижа решила не продлевать договоры с тройкой компаний, обслуживающих самокаты в столице Франции. Это делает Париж первой европейской метрополией, где велосипедный транспорт был официально запрещен. При этом данные компании обязались убрать свой транспорт с улиц к концу августа.

Такое решение было принято после того, как 89% из 103 084 проголосовавших парижан высказались против электросамокатов в референдуме, проведенном 2 апреля местной мэрией. Основной причиной стали вопросы безопасности и неправильная парковка.

Однако голосование вызвало неодобрение у некоторых критиков, особенно у представителей обслуживающих компаний, указывая на невысокую явку избирателей в 7,46%. Они утверждали, что результаты могли быть другими, если бы были другие условия голосования, такие как больше пунктов для голосования, возможность голосовать онлайн и лучшая информация для граждан.

Напомним, что врач сообщила, что такой вид транспорта, как электрический самокат, может быть опасен для людей, имеющих гнатологические проблемы. Поэтому следует прислушиваться к советам и ограничиться таким видом передвижения.

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