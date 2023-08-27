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У Парижі заборонять користуватися електросамокатами

27 серпня 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Парижі заборонять користуватися електросамокатами
Електросамокати у Парижі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Парижі електросамокати перестануть бути частиною міського життя. З початку вересня використання такого транспорту стане неможливим.

Про це повідомляє rtbf.be.

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Заборона на електросамокати у Парижі

Міська адміністрація Парижа вирішила не продовжувати договори із трійкою компаній, які обслуговують самокати у столиці Франції. Це робить Париж першою європейською метрополією, де велосипедний транспорт офіційно заборонено. При цьому дані компанії зобов'язалися прибрати свій транспорт з вулиць до кінця серпня.

Таке рішення було прийнято після того, як 89% зі 103 084 парижан, що проголосували, висловилися проти електросамокатів у референдумі, проведеному 2 квітня місцевою мерією. Основною причиною стали питання безпеки та неправильне паркування.

Проте голосування викликало несхвалення у деяких критиків, особливо у представників обслуговуючих компаній, вказуючи на невисоку явку виборців у 7,46%. Вони стверджували, що результати могли бути іншими, якби були інші умови голосування, такі як більше пунктів для голосування, можливість голосувати онлайн та найкраща інформація для громадян.

Нагадаємо, що лікарка повідомила, що такий вид транспорту, як електричний самокат, може бути небезпечним для людей, які мають гнатологічні проблеми. Тому слід прислухатися до порад та обмежитися таким видом пересування.

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