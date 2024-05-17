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В Пентагоне США объяснили, как Украина может использовать предоставленное оружие

17 мая 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Пентагоне США объяснили, как Украина может использовать предоставленное оружие
Сабрина Сингх. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что не изменили свою позицию по использованию Украиной оружия, которое предоставляет Пентагон. В ведомстве считают, что вооружение можно применять только на территории украинской территории.

Об этом во время брифинга сказала спикер американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает Reuters.

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"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", — сказала Сингх.

Вместе с тем она добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин в разговорах с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обсуждают, как лучше всего использовать предоставленные военные средства. Однако позиция США остается неизменной. Отмечает, что свои просьбы по этому поводу Штаты сделали "достаточно публичными".

"И мы считаем, что это должно быть в пределах украинской территории", — сказала Сингх.

Напомним, США предоставит Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.

Кроме того, в Госдепе США ранее рассказали, что планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком 10 лет.

США
война
ядерное оружие
Пентагон
война в Украине

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