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У Пентагоні США пояснили, як Україна може використовувати надану зброю

17 травня 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Пентагоні США пояснили, як Україна може використовувати надану зброю
Сабріна Сінгх. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не змінили своєї позиції щодо використання Україною зброї, яку надає Пентагон. У відомстві вважають, що озброєння можна застосовувати лише в межах української території.

Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, передає Reuters.

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"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", — сказала Сінгх. 

Разом з тим вона додала, що глава Пентагону Ллойд Остін у розмовах з міністром оборони України Рустемом Умєровим обговорюють як найкраще використати надані військові засоби. Однак, позиція США залишається незмінною. Наголошує, що свої прохання цього приводу Штати зробили "досить публічними".

"І ми вважаємо, що це має бути в межах української території", — сказала Сінгх.

Нагадаємо, США нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою. 

Крім того, у Держдепі США раніше розповіли, що планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. 

США
війна
ядерна зброя
Пентагон
війна в Україні

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