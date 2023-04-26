В Петербурге горожанам начали рассылать повестки с угрозами: что известно

В Петербурге жителям начали рассылать повестки с "ограничительными мерами". Фото: РИА Новости

В России начали рассылать повестки, в которых призывникам угрожают "ограничительными мерами" в случае неявки в военкомат. В частности, подобный случай зафиксирован в Петербурге.

Об этом сообщает российское издание "Meduza".

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Недавно такую повестку получил житель Петербурга, вызванный в военкомат Выборгского района города, об этом заявляет руководитель антивоенного проекта "Идите по лесу" Григорий Свердлин.

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", — написано на письме повестки.

Напомним, 14 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военного учета, предусматривающий использование электронных повесток для оповещения военнообязанных о призыве и устанавливающий ограничения для граждан, не явившихся на призыв. Другими словами — наказание для "уклонистов".