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У Петербурзі містянам почали розсилати повістки з погрозами: що відомо

26 квітня 2023 13:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Петербурзі містянам почали розсилати повістки з погрозами: що відомо
У Петербурзі мешканцям почали розсилати повістки із "обмежувальними заходами". Фото: РИА Новости
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Росії почали розсилати повістки, в яких призовникам загрожують "обмежувальними заходами" у разі неявки у військомат. Зокрема, такий випадок зафіксовано в Петербурзі.

Про це повідомляє російське видання "Meduza".

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Нещодавно таку повістку отримав житель Петербурга, якого викликали у військкомат Виборзького району міста, про це заявляє керівник антивоєнного проекту "Ідіть лісом" Григорій Свердлін.

"Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін щодо вас буде введено обмежувальні заходи", — написано на листі повістки.

Нагадаємо, 14 квітня Президент РФ Володимир Путін підписав закон про створення єдиного реєстру військового обліку, який передбачає використання електронних повісток для оповіщення військовозобов'язаних про призов та встановлює обмеження для громадян, які не з'явилися на призов. Іншими словами — покарання для "уклоністів".

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