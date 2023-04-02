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Взрывной творческий вечер: в Петербурге погиб российский военкор Владлен Татарский

2 апреля 2023 19:07
оновлено: 19:07
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Российский военкор, пропагандист Владлен Татарский
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В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв. По предварительной информации, есть погибшие.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Обновлено 19:03. Как утверждают российские издания, "военкор" Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

Как заявил источник Readovka, взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый творческий вечер Владлен Татарский. О состоянии "военкора" пока ничего неизвестно. Кремлевские пропагандисты уже успели назвать это "терактом".

Местные экстренные службы сообщают об одном погибшем и шести раненых.

Отмечается, что в этом заведении часто проводятся так называемые "патриотические вечера". Как сообщили очевидцы, на вечере было очень много гостей, взрыв прогремел у сцены.

Новость дополняется...

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