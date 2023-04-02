Взрывной творческий вечер: в Петербурге погиб российский военкор Владлен Татарский
В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв. По предварительной информации, есть погибшие.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что произошло в Петербурге
Обновлено 19:03. Как утверждают российские издания, "военкор" Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.
Как заявил источник Readovka, взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый творческий вечер Владлен Татарский. О состоянии "военкора" пока ничего неизвестно. Кремлевские пропагандисты уже успели назвать это "терактом".
Местные экстренные службы сообщают об одном погибшем и шести раненых.
Отмечается, что в этом заведении часто проводятся так называемые "патриотические вечера". Как сообщили очевидцы, на вечере было очень много гостей, взрыв прогремел у сцены.
Новость дополняется...