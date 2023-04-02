Вибуховий творчий вечір: у Петербурзі ліквідували російського "воєнкора" Владлена Татарського

Російський воєнкор, пропагандист Владлен Татарський

У неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух. За попередньою інформацією, є загиблі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Оновлено 19:15. Зазначається, що кількість постраждалих під час вибуху в кафе в Петербурзі зросла до 15 людей, одна загинула, повідомили в екстрених службах.

Оновлено 19:03. Як стверджують російські видання, "воєнкор" Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе в Петербурзі.

Як заявило джерело Readovka, вибух стався у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський. Про стан "воєнкора" наразі нічого невідомо. Кремлівські пропагандисти вже встигли назвати це "терактом".

Місцеві екстрені служби повідомляють про одного загиблого та шістьох поранених.

Зазначається, що в цьому закладі часто проводяться так звані "патріотичні вечори". Як повідомили очевидці, на вечорі було дуже багато гостей, вибух пролунав біля сцени.

До слова, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Кожні вихідні там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".

Фото, зроблене незадовго до вибуху

Що відомо про "воєнкора" Владлена Татарського

Так званий "російський воєнкор" Владлен Татарський, справжнє ім'я Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області.

Від 2011 року він перебував у в'язниці Горлівки за грабіж, проте 2014 року після початку війни рф проти України, засуджений втік та почав воювати у складі російських бойовиків проти України.

Від 2022 року колаборант став так званим "воєнкором" — пропагандистом рф, який закликав росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.

Нагадаємо, 30 березня у центрі російського Бєлгорода пролунало дев'ять вибухів. У росії заявили про можливу роботу сил ППО.

Також ми писали, що 22 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого.