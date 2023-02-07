11-летняя девочка нанесла 100 ножевых однокласснице в Подмосковье

Поножовщина в школе

Ученица лицея №10 в Химках нанесла 100 ранений своей однокласснице. Девочка заранее спланировала нападение и заранее принесла нож.

Об этом пишет Baza.

Нападение на одноклассницу

Нападение произошло в лицее №10 в Химках. Оружие — кухонный нож — 11-летняя девочка принесла из дома. Она подкараулила одноклассницу в туалете и напала на неё, после чего спокойно вернулась в класс и рассказала о произошедшем.

Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу. По словам родственников, на её теле около 100 ножевых ранений. Родственники пострадавшей говорят, что отслеживали переписку девочки и никаких конфликтов ни с кем у неё не было, поэтому сегодняшнее нападение стало ужасным сюрпризом.

Тем временем родители нападавшей девочки утверждают, что дочь ни с кем ни конфликтовала, училась хорошо, увлекалась капоэйрой. Зачем взяла нож и начала резать одноклассницу — не понимают.

Игра Genshin Impact

Игра Genshin Impact могла стать причиной нападения школьницы с ножом в химкинской гимназии. Нападавшая также рассказала, что её жертва выдала классу все секреты.

По словам нападавшей девочки, в последнее время у неё с пострадавшей были натянутые отношения. Раньше девочки дружили, но потом что-то сломалось и пострадавшая рассказала все секреты бывшей подружки всему классу. Последней каплей стала популярная у детей игра Genshin Impact. Девочки поссорились из-за неё и нападавшая решила отомстить.

Так девочка принесла в лицей кухонный нож, подкараулила другую девочку в туалете и нанесла той около 100 ранений. Пострадавшую школьницу госпитализировали в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что из-за дефицита электросети одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.

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