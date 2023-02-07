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У Підмосков'ї 11-річна дівчинка завдала 100 ножових однокласниці: в інциденті звинувачують гру Genshin Impact

7 лютого 2023 16:17
оновлено: 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
11-річна дівчинка завдала 100 ножових однокласниць у Підмосков'ї
Поножовщина у школі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Учениця ліцею №10 у Хімках завдала 100 поранень своїй однокласниці. Дівчинка наперед спланувала напад і заздалегідь принесла ніж.

Про це пише Baza 

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Напад на однокласницю

Напад стався у ліцеї №10 у Хімках. Зброя — кухонний ніж — 11-річна дівчинка принесла з дому. Вона підстерегла однокласницю в туалеті та напала на неї, після чого спокійно повернулася до класу і розповіла про те, що сталося.

Постраждалу терміново госпіталізували до лікарні. За словами родичів, на її тілі близько 100 ножових поранень. Родичі постраждалої кажуть, що відстежували листування дівчинки і жодних конфліктів ні з ким у неї не було, тож сьогоднішній напад став жахливим сюрпризом.

Тим часом батьки нападниці стверджують, що дочка ні з ким не конфліктувала, вчилася добре, захоплювалася капоейрою. Навіщо взяла ніж і почала різати однокласницю — не розуміють.

Гра Genshin Impact

Гра Genshin Impact могла стати причиною нападу школярки з ножем у хімкінській гімназії. Нападниця також розповіла, що її жертва видала класу всі секрети.

За словами нападниці, останнім часом у неї з постраждалою були натягнуті стосунки. Раніше дівчатка товаришували, але потім щось зламалося і постраждала розповіла всі секрети колишньої подружки всьому класу. Останньою краплею стала популярна у дітей гра Genshin Impact. Дівчатка посварилися через неї та нападниця вирішила помститися.

Так дівчинка принесла в ліцей кухонний ніж, підстерегла іншу дівчинку в туалеті і завдала тій близько 100 поранень. Постраждалу школярку госпіталізували до реанімації, вона перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, що через дефіцит електромережі одеські школярі змушені будуть відпочивати до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.

Також повідомлялося, що найвище керівництво росії виправдовується за війну в Україні не лише перед дорослими громадянами, а й поширює пропаганду та фейки серед школярів. Росія навіть має спеціальні уроки "патріотизму".

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