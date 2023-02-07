11-річна дівчинка завдала 100 ножових однокласниць у Підмосков'ї

Поножовщина у школі

Учениця ліцею №10 у Хімках завдала 100 поранень своїй однокласниці. Дівчинка наперед спланувала напад і заздалегідь принесла ніж.

Про це пише Baza

Напад на однокласницю

Напад стався у ліцеї №10 у Хімках. Зброя — кухонний ніж — 11-річна дівчинка принесла з дому. Вона підстерегла однокласницю в туалеті та напала на неї, після чого спокійно повернулася до класу і розповіла про те, що сталося.

Постраждалу терміново госпіталізували до лікарні. За словами родичів, на її тілі близько 100 ножових поранень. Родичі постраждалої кажуть, що відстежували листування дівчинки і жодних конфліктів ні з ким у неї не було, тож сьогоднішній напад став жахливим сюрпризом.

Тим часом батьки нападниці стверджують, що дочка ні з ким не конфліктувала, вчилася добре, захоплювалася капоейрою. Навіщо взяла ніж і почала різати однокласницю — не розуміють.

Гра Genshin Impact

Гра Genshin Impact могла стати причиною нападу школярки з ножем у хімкінській гімназії. Нападниця також розповіла, що її жертва видала класу всі секрети.

За словами нападниці, останнім часом у неї з постраждалою були натягнуті стосунки. Раніше дівчатка товаришували, але потім щось зламалося і постраждала розповіла всі секрети колишньої подружки всьому класу. Останньою краплею стала популярна у дітей гра Genshin Impact. Дівчатка посварилися через неї та нападниця вирішила помститися.

Так дівчинка принесла в ліцей кухонний ніж, підстерегла іншу дівчинку в туалеті і завдала тій близько 100 поранень. Постраждалу школярку госпіталізували до реанімації, вона перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, що через дефіцит електромережі одеські школярі змушені будуть відпочивати до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.

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