В Подмосковье раздавались взрывы: городские власти заявили об атаке беспилотника

Сбитый в Подмосковье беспилотник. Фото: росСМИ

В России снова заявили, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал беспилотник. Там еще раз восхваляли работу своей ПВО.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также:

Атака беспилотника на Москву

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", — рассказывает Собянин.

Отмечается, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский" и на проезжую часть. Следовательно, в соседних домах вылетели окна из окон, а дорогу перекрыли спецслужбы.

В свою очередь Минобороны РФ традиционно обвинили во всех бедах Украину.

"Киевский режим пытался совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — цинично заявили в ведомстве.

Напомним, ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел недалеко от штаба Южного военного округа.