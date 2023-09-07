У Підмосков'ї лунали вибухи: міська влада заявила про атаку безпілотника

Збитий в Підмосков'ї безпілотник. Фото: росЗМІ

У Росії знову заявили, що у ніч на 7 вересня Москву атакував безпілотник. Там вкотре вихваляли роботу своєї ППО.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

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Атака безпілотника на Москву

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", — розповідає Собянін.

Зазначається, що уламки впали неподалік аеропорту "Жуковський" та на проїжджу частину. Відтак, у сусідніх будинках повилітали шибки з вікон, а дорогу перекрили спецслужби.

Своєю чергою Міноборони РФ традиційно звинуватили у всіх бідах Україну.

"Київський режим намагався зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — цинічно заявили у відомстві.

Нагадаємо, уночі 7 вересня у Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент трапився неподалік штабу Південного військового округу.