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В Подмосковье загорелась электроподстанция — пылали завод и военная часть

15 мая 2024 13:24
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Подмосковье горела подстанция, пылали завод и военная часть
Пожар на подстанции в РФ. Фото: россСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Подмосковье возник пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Местные власти уверяют, что пожар возник из-за "короткого замыкания", однако в сети пишут о поджоге.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra в среду, 15 мая.

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Причиной мог стать поджог

Огонь на электроподстанции вспыхнул в городе Балашиха вечером во вторник, 14 мая. Об этом официально сообщили и глава Балашихи, и местная администрация. Там заявили, что причиной пожара стало "короткое замыкание", а глава города о причинах умолчал.

В СМИ же появилась информация, что причиной мог стать поджог.

По данным канала, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода расположена военная часть 35 533 ФСБ РФ.

Согласно открытым данным, эта база входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Центр занимается разработкой, производством и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны-агрессора и гражданских предприятий.

Напомним, в Липецкой и Белгородской областях России ночью 13 мая было неспокойно. В этих областях работали дроны Службы безопасности Украины, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.

В тот же день днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.

Позже вечером в Белгороде снова раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.

пожар
завод
ФСБ
поджог
военные склады
Россия

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