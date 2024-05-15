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У Підмосковʼї загорілась електропідстанція — палали завод та військова частина

15 травня 2024 13:24
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Підмосковʼї горіла підстанція, палали завод та військова частина
Пожежа на підстанції в РФ. Фото: росЗМІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Підмосков'ї виникла пожежа на електропідстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання. Місцева влада запевняє, що пожежа виникла через "коротке замикання", однак у мережі пишуть про підпал.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra у середу, 15 травня.

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Причиною міг стати підпал

Вогонь на електропідстанції спалахнув у місті Балашиха сталася ввечері у вівторок, 14 травня. Про це офіційно повідомили і голова Балашихи, і місцева адміністрація. Там заявили, що причиною пожежі стало "коротке замикання", а голова міста про причини промовчав.

У ЗМІ ж з’явилася інформація, що причиною міг стати підпал.

За даними каналу, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу Прогрес. На території цього ж заводу розташована військова частина 35533 ФСБ РФ.

Згідно з відкритими даними, ця база входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Центр займається розробкою, виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни-агресора і цивільних підприємств.

Нагадаємо, в Липецькій та Бєлгородській областях Росії вночі 13 травня було неспокійно. У цих областях працювали дрони Служби безпеки України, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції.

Того ж дня вдень у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

Пізніше ввечері в Бєлгороді знову лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.

пожежа
завод
ФСБ
підпал
військові склади
Росія

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