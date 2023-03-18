В Подмосковье снова мощный пожар: где загорелось на этот раз

Пожары в московской области участились

В россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.

Об этом сообщает российское интернет-издание Readovka.

Очередной пожар

В московской области, неподалеку от российской столицы, снова произошел мощный пожар.

В этот раз загорелось в городе Долгопрудный.

Горящий под москвой

Как стало известно, в Долгопрудном загорелось химическое предприятие.

На территории предприятия "Тонкий Органический Синтез" загорелась цистерна с маслом.

По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.

Напомним, что в россии, в частности, в московской области, в последние месяцы участились пожары.

Так, в декабре в один день в подмосковье произошло сразу два пожара. Во-первых, произошло масштабное возгорание в ТЦ "Мега Химки" на северной окраине российской столицы. Погиб один человек, ущерб от возгорания составил 30 млрд рублей.

Позже в другом месте загорелся склад с электрооборудованием.

Добавим, что в начале марта произошел взрыв с последующим возгоранием в городе Коломна московской области.

Фото из российских СМИ