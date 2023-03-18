У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу
В росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.
Про це повідомляє російське інтернет-видання Readovka.
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Чергова пожежа
У московській області, неподалік російської столиці, знову сталася потужна пожежа.
Цього разу загорілося у місті Долгопрудний.
Що горить під москвою
Як стало відомо, у Долгопрудному запалало хімічне підприємство.
На території підприємства під назвою "Тонкий Органический Синтез" загорілася цистерна із маслом.
За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.
Нагадаємо, що в росії, зокрема, у московській області в останні місяці почастішали пожежі.
Так, у грудні в один день у підмосков’ї сталося відразу дві пожежі. По-перше, сталося масштабне загоряння в ТЦ "Мега Хімки" на північній околиці російської столиці. Загинула одна людина, збитки від займання сягнули 30 млрд рублів.
Пізніше у іншому місці загорівся склад із електрообладнанням.
Додамо, що на початку березня стався вибух із подальшим загорянням у місті Коломна московської області.
Фото з російських ЗМІ