У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу

Пожежі у московській області почастішали

В росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Readovka.

Чергова пожежа

У московській області, неподалік російської столиці, знову сталася потужна пожежа.

Цього разу загорілося у місті Долгопрудний.

Що горить під москвою

Як стало відомо, у Долгопрудному запалало хімічне підприємство.

На території підприємства під назвою "Тонкий Органический Синтез" загорілася цистерна із маслом.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Нагадаємо, що в росії, зокрема, у московській області в останні місяці почастішали пожежі.

Так, у грудні в один день у підмосков’ї сталося відразу дві пожежі. По-перше, сталося масштабне загоряння в ТЦ "Мега Хімки" на північній околиці російської столиці. Загинула одна людина, збитки від займання сягнули 30 млрд рублів.

Пізніше у іншому місці загорівся склад із електрообладнанням.

Додамо, що на початку березня стався вибух із подальшим загорянням у місті Коломна московської області.

Фото з російських ЗМІ