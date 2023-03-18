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У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу

18 березня 2023 21:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пожежі у московській області почастішали
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Readovka.

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Чергова пожежа

У московській області, неподалік російської столиці, знову сталася потужна пожежа.

Цього разу загорілося у місті Долгопрудний.

Що горить під москвою

Як стало відомо, у Долгопрудному запалало хімічне підприємство.

На території підприємства під назвою "Тонкий Органический Синтез" загорілася цистерна із маслом.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Нагадаємо, що в росії, зокрема, у московській області в останні місяці почастішали пожежі.

Так, у грудні в один день у підмосков’ї сталося відразу дві пожежі. По-перше, сталося масштабне загоряння в ТЦ "Мега Хімки" на північній околиці російської столиці. Загинула одна людина, збитки від займання сягнули 30 млрд рублів. 

Пізніше у іншому місці загорівся склад із електрообладнанням.

Додамо, що на початку березня стався вибух із подальшим загорянням у місті Коломна московської області.

Фото з російських ЗМІ

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