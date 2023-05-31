В Южной Корее звучала воздушная тревога: что известно

Ракета КНДР. Фото: российские СМИ

КНДР 30 мая осуществила запуск разведывательной ракеты-носителя с целью наблюдения за южнокорейскими и американскими военными. Однако ракета упала в море, что привело к включению системы воздушной тревоги в Южной Корее и Японии.

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Запуск разведывательного спутника КНДР

Северная Корея заявила о запуске ракеты-носителя военного спутника, который планировалось вывести на орбиту с 31 мая по 11 июня.

Через несколько часов после запуска южнокорейские военные сообщили, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после "ненормального полета".

В Северной Корее подтвердили, что вторая ступень их новой ракеты Chollima-1 вышла из строя, что и повлекло за собой ее падение в воду вблизи полуострова.

Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск ракеты из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхенчхан в КНДР. Военные пытались спрогнозировать, когда именно ракета выйдет из строя. Однако снаряд исчез с радаров, не достигнув ожидаемой точки падения.

"Запуск спутника" является серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих все запуски с использованием технологии баллистических ракет", — отметили СМИ.

Однако КНДР уже анонсировала свои намерения провести еще один запуск после обнаружения и устранения неполадок с ракетой и ее топливом.

Воздушная тревога в Южной Корее и Японии

На фоне этих событий в столице Южной Кореи Сеули автоматическое экстренное сообщение уведомило о тревоге с призывом готовиться к эвакуации из-за возможного падения обломков ракеты на столицу. Позже правительство отменило это предупреждение, заявив, что оно ошибочно.

Вскоре СМИ сообщили, что чрезвычайное положение с призывом эвакуации объявили также и в Японии, однако ракета не пролетала над ее территорией.

Напомним, что Северная Корея планировала запустить свой первый разведывательный спутник в июне текущего года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.