У Південній Кореї лунала повітряна тривога: що відомо

Ракета КНДР. Фото: російські ЗМІ

КНДР 30 травня здійснила запуск розвідувальної ракети-носія з метою спостереження за південнокорейськими та американськими військовими. Однак ракета впала в море, що призвело до ввімкнення системи повітряної тривоги в Південній Кореї та Японії.

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Запуск розвідувального супутника КНДР

Північна Корея заявила про запуск ракети-носія військового супутника, який планували вивести на орбіту з 31 травня по 11 червня.

За кілька годин після запуску південнокорейські військові повідомили, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після "ненормального польоту".

У Північній Кореї підтвердили, що другий ступінь їх нової ракети Chollima-1 вийшов із ладу, що й спричинило її падіння в воду поблизу пів острова.

Збройні сили Південної Кореї зафіксували запуск ракети з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьончхан у КНДР. Військові намагалися спрогнозувати, коли саме ракета вийде з ладу. Однак снаряд зник з радарів, не досягнувши очікуваної точки падіння.

"Запуск супутника" є серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють усі запуски з використанням технології балістичних ракет", — зазначили ЗМІ.

Однак КНДР вже анонсувала свої наміри провести ще один запуск, після виявлення та вирішення неполадок з ракетою та її паливом.

Повітряна тривога в Південній Кореї та Японії

На тлі цих подій у столиці Південної Кореї Сеулі автоматичне екстрене повідомлення сповістило про тривогу із закликом готуватися до евакуації через можливе падіння уламків ракети на столицю. Пізніше уряд скасував це попередження, заявивши, що воно помилкове.

Незабаром ЗМІ повідомили, що надзвичайний стан із закликом евакуації оголосили також і в Японії, однак ракета не пролітала над її територією.

Нагадаємо, що Північна Корея планувала запустити свій перший розвідувальний супутник в червні поточного року. Комуністична влада звинуватила у необхідності цього запуску Японію і США, які нібито проводять агресивні військові навчання, спрямовані проти КНДР.