Давка в Сеуле - министру обороны объявили импичмент

Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Йоля

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, возложив на него ответственность за массовую давку в Сеуле, во время которой погибли около 160 человек.

Об этом пишет NBC News.

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Оппозиция считает, что министерство провалило планирование действий на случай стихийных бедствий и реакции на них. Теперь судьбу министра будет решать Конституционный суд страны — в течение 180 дней он должен принять решение либо об его отставке, либо о возвращении в должность.

Отмечается, что Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Йоля, чей офис обвинил проголосовавшую за импичмент оппозицию в создании "позорной истории".

Напомним, в столице Южной Кореи Сеули в давке во время празднования Хэллоуина погибли 120 человек. Еще 150 пострадали.

Представитель корейского Национального пожарного агентства Чой Чхон Сик ранее сообщил, что, вероятно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле гостиницы "Гамильтон", главного места проведения вечеринок в Сеуле.