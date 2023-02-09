Тиснява у Сеулі - міністру оборони оголосили імпічмент

Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля

Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей.

Про це пише NBC News.

Деталі

Опозиція вважає, що міністерство провалило планування дій на випадок стихійних лих та реакції на них. Тепер долю міністра буде вирішувати Конституційний суд країни — впродовж 180 днів він має прийняти рішення або про його відставку, або про повернення на посаду.

Зазначається, що Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля, чий офіс звинуватив опозицію, що проголосувала за імпічмент, у створенні "ганебної історії".

Нагадаємо, у столиці Південної Кореї Сеулі в тисняві під час святкування Гелловіну загинули 120 людей. Ще 150 постраждали.

Представник корейського Національного пожежного агентства Чой Чхон Сік раніше повідомив, що, імовірно, люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.