Тиснява у Сеулі - міністру оборони оголосили імпічмент

У Південній Кореї міністру оборони оголосили імпічмент через тисняву на Гелловін
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей.
Про це пише NBC News.
-
Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова
-
Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
Деталі
Опозиція вважає, що міністерство провалило планування дій на випадок стихійних лих та реакції на них. Тепер долю міністра буде вирішувати Конституційний суд країни — впродовж 180 днів він має прийняти рішення або про його відставку, або про повернення на посаду.
Зазначається, що Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля, чий офіс звинуватив опозицію, що проголосувала за імпічмент, у створенні "ганебної історії".
Нагадаємо, у столиці Південної Кореї Сеулі в тисняві під час святкування Гелловіну загинули 120 людей. Ще 150 постраждали.
Представник корейського Національного пожежного агентства Чой Чхон Сік раніше повідомив, що, імовірно, люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.