Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Южной Корее делают ставку на ядерную энергетику — что это значит arrow

В Южной Корее делают ставку на ядерную энергетику — что это значит

3 ноября 2023 11:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Южной Корее делают ставку на ядерную энергетику — что это значит
Атомная электростанция Южной Кореи. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Официальные лица Южной Кореи сообщили, что ядерная энергия является ключевой для страны. Предпосылкой этому стал все больший спрос на электроэнергию.

Об этом пишет Powermag

Читайте также:

Ядерная энергетика в Южной Корее

Как отметили представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ожидается, что спрос на электроэнергию быстро вырастет из-за электрификации промышленности и инвестиций в высокотехнологичные отрасли, поэтому необходимо пересмотреть план развития энергосистемы, включив новые атомные электростанции.

В то же время план развития атомной энергетики уже претворяется в жизнь. Новейшим действующим реактором страны является энергоблок №1 на АЭС Shin Hanul, который введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2022 года. Ожидается, что энергоблок №2 на площадке будет запущен в начале 2024 года.

По данным компании-оператора Korea Hydro & Nuclear Power, энергоблоки №1 и 2 на АЭС Shin Hanul являются первыми в Южной Корее, где все ключевое оборудование, включая технологию реактора, было произведено внутри страны.

Напомним, что в Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме