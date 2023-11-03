В Южной Корее делают ставку на ядерную энергетику — что это значит

Атомная электростанция Южной Кореи. Фото: AP

Официальные лица Южной Кореи сообщили, что ядерная энергия является ключевой для страны. Предпосылкой этому стал все больший спрос на электроэнергию.

Об этом пишет Powermag.

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Как отметили представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ожидается, что спрос на электроэнергию быстро вырастет из-за электрификации промышленности и инвестиций в высокотехнологичные отрасли, поэтому необходимо пересмотреть план развития энергосистемы, включив новые атомные электростанции.



В то же время план развития атомной энергетики уже претворяется в жизнь. Новейшим действующим реактором страны является энергоблок №1 на АЭС Shin Hanul, который введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2022 года. Ожидается, что энергоблок №2 на площадке будет запущен в начале 2024 года.



По данным компании-оператора Korea Hydro & Nuclear Power, энергоблоки №1 и 2 на АЭС Shin Hanul являются первыми в Южной Корее, где все ключевое оборудование, включая технологию реактора, было произведено внутри страны.



Напомним, что в Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.