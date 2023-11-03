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У Південній Кореї роблять ставку на ядерну енергетику — що це означає

3 листопада 2023 11:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Південній Кореї роблять ставку на ядерну енергетику — що це означає
Атомні електростанції Південної Кореї. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що ядерна енергія є ключовою для країни. Передумовою цьому став все більший попит на електроенергію

Про це пише Powermag.

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Як зазначили представники Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, очікується, що попит на електроенергію швидко зросте через електрифікацію промисловості та інвестиції у високотехнологічні галузі, тому необхідно переглянути план розвитку енергосистеми, включивши туди нові атомні електростанції. 
 
Водночас план розвитку атомної енергетики вже втілюється в життя. Найновішим діючим реактором країни є енергоблок № 1 на АЕС Shin Hanul, який введено в комерційну експлуатацію в грудні 2022 року. Очікується, що енергоблок № 2 на майданчику буде запущено на початку 2024 року.  
 
За даними компанії-оператора Korea Hydro & Nuclear Power, енергоблоки № 1 і 2 на АЕС Shin Hanul є першими в Південній Кореї, де все ключове обладнання, включно з технологією реактора, було вироблено всередині країни. 
 
Нагадаємо, що в Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку область надійно підготували до зими.

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